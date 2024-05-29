'Можете больше не приходить!' Стало известно, как Нина Матвиенко ссорилась с друзьями, говорившими по-русски

Популярная украинская исполнительница Тоня Матвиенко призналась, что в юношеские годы разговаривала с друзьями на русском языке, и вспомнила, как на это реагировала ее мама – народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я не помню, чтобы в детстве как-то задумывалась об этом, – объясняет Тоня Матвиенко, почему говорила по-русски. – Все разговаривали – да и я с ними. Но мама моя – задумывалась. Всем, кто ко мне в гости приходил, говорила так: "В мой дом переступаете порог, а здесь все разговаривают на украинском. Не хотите? Идите себе и можете больше не приходить!".

Также Тоня Матвиенко рассказала, что в юности училась в особом учебном заведении – средней специальной музыкальной школе им. Лысенко при Киевской государственной консерватории, которая в советское время считалась островком украинства.

"Меня в пионеры уже не принимали. А мои сверстники из других школ еще бегали с красными галстуками. И школьную форму я носила только в третий класс, а мое окружение во дворе продолжало ходить в школу в костюмах. Русский язык – как предмет, очень быстро у нас закончился, а в других киевских школах его изучали в выпускной класс.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко рассказала о важном документе, который успела мама подписать перед смертью. Уже в больнице семья столкнулась с вопросом, что будет с творчеством народной артистки в будущем, поэтому было решено связаться с лейблами.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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