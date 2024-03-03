'Может, не будем делать гламур из войны?' В сети разразился скандал вокруг обложки Vogue, где модель позирует в военной форме

Vogue Ukraine попал в громкий скандал после опубликования обложки весеннего выпуска журнала. Номер украсила юная модель Карина Мазяр, которую сняли в стенах военного лицея. На фото, за которое отвечал именитый британский фотограф Бретт Ллойд, девушка позирует улыбающейся в форме, напоминающей военную. Это, собственно, и послужило поводом для пылкой дискуссии в сети.

Многим украинцам не понравилось, что гражданскую для фото одели в милитари, хотя могли позвать для этого реальную военную. Кроме того, по мнению большого количества возмущенных комментаторов, обложка "вообще не отражает реалии сегодняшнего дня" и Vogue попытался "сделать гламур из войны". На странице журнала в Instagram собралось более 1100 комментариев, количество которых продолжает расти.

На фото Мазяр в брюках и куртке в стиле милитари и кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна будто выходят из комнаты. Все выглядят улыбчивыми, счастливыми.

Стоит сразу заметить, что Vogue Ukraine представил дополнительную диджитал-обложку, для которой как раз и позировала настоящая защитница – пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк. Она – единственная женщина-пулеметчица взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Впрочем, у украинцев это вызвало еще больше вопросов: "Почему для диджитал-обложки, до которой ни у кого нет дела, позвали настоящую военную, а на основной – разместили гражданскую?"

Другие комментаторы также оставляют: "Кринжово, одели модель в хаки и поместили на печатную обложку, серьезно? Что, боитесь, что продажи упадут, если реальную военную сфотографировать? Там не будет улыбок, пожалуй, потому что реальную войну продавать сложнее. Мы живем в этом уже 10 лет, 2 года полномасштабной, а Vogue никак не может в реальность", "Извините, а почему бы не взять хотя бы женщину-военную?", "Ukraine today точно не так выглядит. Эта обложка имела бы гораздо больше смыслов, если бы не была постановочной при участии модели. На фото с настоящей военной на диджитал обложке у нее совсем другие эмоции, что однозначно больше соответствует реальности. наших защитниц. Тогда эта история действительно была бы наполнена смыслом, а не была бы показухой".

Возмутительные комментарии касались и "улыбок" на фото. Пользователи писали: "С этой обложкой неправильно все: от гражданской модели до радостного вайба подростковых журналов 90-х в стране и времени, где эти дети могут попасть в мясорубку войны уже завтра. Криэйторам нужно было остановиться и подумать, что они делают", "Украинцы: кладут свои жизни на защиту государства, теряют дом, работу, близких, каждый день живут под обстрелами и тревогами. Vogue: на счет три улыбаемся и говорим "войнааа", "Мы сделали обложку, максимально оторванную от реальности. Браво! Так выглядит война в Украине, как в нулевых сериалах о гребаном кадетстве", "У меня в голове не укладывается, как это прошло через кучу людей и никто из них это сказал, что это стыд. Как можно быть столь оторванными от реальности", "Может, не будем делать гламур из войны?"

Комментарии под постом журнала напоминают дискуссионный клуб. Одни – жестоко критикуют, другие – искренне защищают. Пользователи, вставшие на защиту обложки, нашли в "улыбках" кадетов скрытый смысл. Мол, на фото – юные ребята, которые еще не видели ужаса войны, но скоро встанут на защиту страны на фронте.

"Война – не гламур. Это смерть, боль, кровь и горе. НО эта обложка – это не насмешка над горем и войной. Это обложка о выпавшей на войну юности. Мы не выбираем, когда и где быть молодыми. Иногда это происходит во время войны, и эти дети, эти молодые люди улыбаются не потому, что они смеются над горем, которое пришло в нашу страну, а потому, что они – дети, молодежь! И смеются, и плачут. Живут и умирают. Потому что завтра может не наступить. Обложка, посыл – браво", "Читаю комментарии и тоже возмущаюсь. Мой брат добровольно пошел учиться в военный лицей в начале полномасштабной. В 15 лет. Сейчас ребятам, что на обложке 17-18 лет, и большинство из них пойдет защищать нашу страну. Это наше будущее. С большинством комментариев я не соглашаюсь. Все разные, все мнения разные. Но прошу, смотрите глубже, а не поверхностно. Это очень сильное фото", – оставляют комментаторы, которым понравилась обложка.

Прокомментировал обложку и украинский воин. Он оказался в клане тех, кто не стал критиковать Vogue, а пояснил, что на модели – не военная форма, а в коридорах военного лицея встречаются именно улыбающиеся молодые парни – цвет украинской нации.

"Я военный, и был рад этим обложкам пока не увидел комментарии. Даже я, не имеющий ничего общего с модой, понимаю, что это художественная съемка – зеркало настоящего. На фото дети, им всем нет даже 18 лет. Лицеисты – будущие защитники нашей страны. Вы увидите именно таких подростков в коридорах. Но никак не грустных и испуганных. Это и есть цвет нации. Или вы считаете, что Украину показывать только в страхе и крови? Оставьте это нам, пожалуйста. Жизнь остановилась? Дети не улыбаются? И до того же, на девушке не форма. А обычная одежда укр дизайнеров, что прописано в тексте. Украинцы, которые должны объединяться и поддерживать, вместо этого только травят друг друга в комментариях. Стыд. Нам так еще долго до победы", – написал боец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Рубаняк поразила сеть фотосессией в романтичном и соблазнительном платье. Она заказывала ее, уже будучи военной, надеясь надеть на уместное событие, но случай не представился. Чтобы сохранить память о гражданской жизни, героиня позировала без берцов и формы перед камерой.

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