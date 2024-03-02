Принцесса-воин Оксана 'Ксена' Рубаняк и модель Карина Мазяр в стенах военного лицея украсили обложки Vogue

Обложки весеннего выпуска Vogue Ukraine украсили две украинки: пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк, которую в сети называют "рыжеволосой принцессой-воином", и юная модель Карина Мазяр, которую сняли в стенах военного лицея. За кадры отвечал британский фотограф Бретт Ллойд, сотрудничающий с Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein и Fendi.

Фотографии появились на официальной странице украинского глянца в Instagram. Следует объяснить, что обложек две, ведь одну выбрали для обычной версии, а другую – для digital.

Первый вариант изображает Карину Мазяр в брюках и куртке в стиле милитари, за которой идут кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Фотография была сделана в движении, имитируя сцену, будто герои фото выходят из комнаты.

"Весеннее число посвящено вдохновляющим людям и делам – здесь собраны истории украинских дизайнеров, художников, кураторов и меценатов, которые меняют культурный и социальный ландшафт вокруг себя", – пояснили в Vogue Ukraine.

Digital-обложка была проще, однако ее героиня заслуживает безмерного уважения. "Ксена", которая стала единственной женщиной-пулеметчицей взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, ранее работала в Ивано-Франковском городском совете.

Ее призвание – создание поэзии, так что и на фронте 21-летняя военная не бросила дело жизни. В перерывах между боями с оккупантами она написала сборники "Назустріч смерті" и "Дорога життя".

В марте 2022 года "Ксена" получила ранения, но после реабилитации вернулась к собратьям. Своими глазами "принцесса-воин" видела бои на Бахмутском, Угледарском и Марьинском направлениях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Рубаняк поразила сеть фотосессией в романтичном и соблазнительном платье. Она заказывала его, уже будучи военной, надеясь одеть на уместное событие, но случай не представился. Чтобы сохранить память о гражданской жизни, героиня попозировала без берцов и формы перед камерой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!