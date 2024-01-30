'Может, и Гринкевичей на поруки возьмешь?' Педан возмутил украинцев, выступив в суде в защиту подозреваемого в хищении денег ВСУ Лиева

Решение украинского шоумена Александра Педана взять на поруки бывшего и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александра Лиева вызвало недовольство среди украинцев. В соцсетях ведущего появились комментарии о том, что его подписчики думают о дружбе с топ-чиновником, которого подозревают в хищении денег ВСУ.

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Сам Педан на негодование в сети не отреагировал, а в суде он рассказал, что знает подозреваемого уже более 10 лет и что они дружат семьями. Впрочем, рассказы ведущего о "проукраинской" позиции Лиева не убедили его поклонников, которые высказались в Instagram.

Уже в конце заседания судья выслушал Педана, который согласился взять друга на поруки.

"Я хочу поручиться за своего друга Александра Сергеевича Лиева, с которым мы познакомились еще в украинском Крыму... С тех пор мы дружим семьями", – начал свою речь шоумен.

В конце концов суд не избрал меру пресечения Александру Лиеву, который фигурирует по делу о хищении почти 1,5 млрд грн. В ноябре 2022 года Министерство обороны подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов, которые украинская армия так и не увидела.

В комментариях от Педана требуют пояснений, почему он вступился за фигуранта дела о хищении более миллиарда гривен для ВСУ.

"Саша, может и Гринкевичей на поруки возьмешь? Да и "мазню" у Морозюк купишь, чтобы девочка не нуждалась", "Как вср*ть всю свою репутацию за один день", "Как можно хоть как-то "заступаться" за тех, кто причастен к хищению 1,5 млрд государственных средств?" "Сколько человек должен украсть у ВСУ, убить украинцев, чтобы ты захотел его на поруки взять?" "Александр, объясните людям ваш поступок", – говорится в комментариях.

Как писал OBOZ.UA, Лиев был уволен с должности по собственному желанию в начале 2023 года. До этого в СМИ распространилась информация о том, что у него якобы есть российский паспорт. Сам же чиновник эти данные опроверг.