У топ-чиновника Минобороны обнаружили ''паспорт РФ'': он уже назвал его фейковым и указал, в чем подделка. Фото и видео

У вр.и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александра Лиева якобы обнаружили паспорт РФ. Сам топ-чиновник отрицает эту информацию.

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Он отмечает, что имеет только гражданство Украины. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на данные собственных источников в разведке.

Документ якобы был издан в 2019 году. Однако Лиев отметил, что на фото паспорта, опубликованном СМИ, изображен не он.

Также, по его словам, в документе не верно указана фамилия Лиева на английском языке. Кроме того, там отмечено, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев – уроженец города Ухта в республике Коми РФ.

Он также показал фотографии своего паспорта, где видна его настоящая подпись и фото.

Чиновник считает, что этот скандал может повлиять на его работу и затормозить процессы, которыми он занимается в Минобороны.

Он добавил, что когда Россия оккупировала Крым, на полуострове действительно раздавали российское гражданство без согласия местных жителей, но он к тому времени уже работал на "Суспільному".

В видеообращении Лиев сообщил, что уволился из Минобороны. По его словам, соответствующий приказ уже подписан.

Следует отметить, что ранее председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что Лиев в 2014 году поддерживал "референдум", инсценированный Россией в Крыму во время оккупации полуострова. При этом с лета 2022 года он назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, поэтому Лиев отвечает за вооруженные контракты Минобороны.

По словам Шабунина, Лиев также успел поработать в правительстве Крыма времен президентства Виктора Януковича, принимал непосредственное участие в блокировании украинских маяков в Крыму.

Позже стало известно, что скандал с Лиевым может иметь политический подтекст. Речь идет о борьбе групп во власти за кадровые назначения, контролирующие закупки и за должность министра. В частности, наблюдается беглое участие в кампании по Лиеву народного депутата от партии "Слуга народа" Марианны Безуглой.

Однако перед началом работы с оружейными контрактами чиновник дал ответы на упреки, которые были официально зарегистрированы в Минобороны. Лиев подробно ответил на все обвинения, выдвинутые в 9 пунктах. Среди прочего речь шла о блокировании маяков в Крыму в 2006 году, написании доклада "Укрепление российско-украинской дружбы", получении награды от дома Романовых, членстве в "Партии регионов" и якобы поддержке "референдума" в 2014 году и прочее.

Сам Лиев прокомментировал эту ситуацию, "сняв с себя пророссийские ярлыки". Он считает, что публикация Виталия Шабунина – это перепечатка нескольких предыдущих информационных кампаний, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна и понятна.