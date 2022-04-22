Мозговая ответила 'одноклеточному организму' Охлобыстину, собравшемуся воевать в Украине

Известный украинский продюсер Алена Мозговая остро отреагировала на заявление российского актера Ивана Охлобыстина, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", о его намерениях идти воевать в Украину, назвав мужчину одноклеточным организмом. По словам продюсера, примитивность и агрессия присуща всем организмам, населяющим территорию России.

"Вечно бухой, примитивный и агрессивный – это не только же о нем... Это присуще всем организмам, которые населяют территорию раши. Уничтожить весь мир, если не удастся уничтожить Украину – это и есть их национальная идея", – написала Мозговая на своей странице в Facebook.

Продюсер отметила, что Украина – святая земля, которую рашистам, не знакомым с понятиями достоинства и свободолюбия, уничтожить не под силу.

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"С нами Творец, с нами Свет, с нами святая правда, мы единственные в своей Любви к этой стране! Мы будем защищать ее до победного конца! Достоинство и свободолюбие – эти совершенно незнакомые вам понятия у нас, украинцев, запечатлены в генетическом коде!" – добавила она, провозгласив "Слава Украине!"

Как писал OBOZREVATEL ранее, Охлобыстин заявил о намерении отправиться воевать "за победу России". Артист планирует взять с собой в зону боевых действий и жену. В нашей стране, по словам звезды, они будут всех убивать.