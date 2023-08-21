'Мою свой броник от крови': Сенцов назвал самый болезненный вопрос и объяснил, почему перестал давать интервью. Фото

Известный украинский режиссер, а также боец ВСУ Олег Сенцов, который не так давно во время выполнения боевого задания получил контузию, решил откровенно поговорить с соотечественниками. На собственном примере кинематографист-воин убедился, что большинство украинцев не хочет знать правду о войне – люди радостно шутят о предстоящем отдыхе в ныне аннексированном Крыму и не задумываются, что защитников на фронте становится все меньше и меньше.

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Вместе с тем пополнять лавы ВСУ мало кто торопится. Бойцы отдают свои жизни за Украину, но на их месте не появляются новые герои. Сенцов осознает, что к такой болезненной правде украинцы не готовы, а именно поэтому он перестал давать интервью. Своими размышлениями бывший политзаключенный Кремля поделился на личной странице в Facebook.

В публикации режиссер показал свой бронежилет, измазанный кровью и грязью. Он рассказал, что сейчас с побратимами был отведен на короткое восстановление, после которого вновь вернется на фронт и продолжит сражаться с врагом.

Сенцов констатировал горькую правду – победа Украине дается большими потерями, но чтобы все они не были напрасными, воевать должна вся страна, а не только ее часть.

"Мою свой броник от грязи и крови. О войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится. Потому я перестал давать интервью. Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет время. Вопрос, сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет сражаться вся страна, а не ее часть", – эмоционально написал режиссер.

Отметим, Олег Сенцов получил контузию во время одного из боестолкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля. Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал эвакуацию.

Через несколько дней режиссер вернулся на фронт и сразу же попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. В результате пострадали трое бойцов ВСУ. Сам кинематографист получил осколочные ранения – из его лица вытащили обломки. Также мелкие осколки остались в руке и ноге знаменитости.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сенцов рассказал о наступлении ВСУ. Он с побратимами попал под огонь оккупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

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