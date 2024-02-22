'Моя семья имеет российские паспорта': продюсер, которого выгнали с ТНТ из-за войны, перешел на украинский язык

Бывший креативный продюсер и сценарист культовых украинских и российских проектов "Фабрика звезд", Сomedy Баттл, "Холостяк" и других Армен Оганян, которого уволили с ТНТ из-за проукраинской позиции, сейчас проживает с семьей в Лиссабоне. Медийщик раскрыл, что его жена и дочь – гражданки РФ, и после полномасштабного вторжения они приняли решение эмигрировать именно в Португалию, поскольку туда был разрешен въезд для украинцев и членов их семей независимо от их гражданства.

Родители и брат знаменитости остались в России, что было большим стрессом для самого Оганяна. Старшие члены семьи аргументировали свое решение тем, что они не выдержат третьего беженства – семья убегала из Азербайджана в Украину от армянских погромов в 1988 году, а затем в 2015-м продюсер забрал их к себе в Москву из-под обстрелов в Краматорске. Об этом он рассказал о OBOZ.UA.

"В 2022 году, когда произошло полномасштабное вторжение в Украину, меня в России уже никто практически не поддерживал, и произошел окончательный разрыв... К сожалению, там продолжают жить мой брат, выехавший в Санкт-Петербург еще раньше меня, и мои родители, которых я забрал из-под обстрелов еще в 2015 году. Куда я мог их повезти на тот момент? Там, где я проживал – в Москву. Так сложилось на тот момент. Когда после полномасштабного вторжения хотел их забрать снова, то они отказались, сказав, что третьего беженства в жизни уже не хотят. Некоторое время мы не общались. Я не мог этого принять, потому что рассчитывал на поддержку", – поделился Оганян.

Из-за проукраинской позиции продюсер был уволен с ТНТ, где он создавал большую часть самых популярных проектов канала. Еще накануне полномасштабного вторжения Оганян чувствовал, как растет напряжение, поэтому регулярно публиковал посты в поддержку родины в соцсетях.

"Видя, что напряжение растет, я выставлял очень много stories в Instagram. За несколько дней до полномасштабного вторжения мы с семьей находились в другой стране. У нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся… Она меня поддержала. Жена очень любит Украину. И еще когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве… Потом канал ТНТ меня уволил, я начал еще больше постить и выдавать некоторую информацию каналу, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", – поделился продюсер.

Как мы уже отметили, тогда семья Оганян решила искать свой новый дом за границей. Главной проблемой стало то, что у жены и дочери российские документы. Впрочем, все трое нашли убежище в Португалии. Там продюсер принял решение перейти на родной язык. И хотя в быту с семьей он продолжает использовать русский, все же пытается понемногу учить украинскому дочь.

Кроме того, в Португалии Оганян присоединился к украинскому лагерю для временно перемещенных детей школьного возраста. Он не только организовывает отдых маленьким беженцам из Украины, но и постоянно проводит с ними время. В лагере используют исключительно украинский язык, а когда к нему присоединяется дочь знаменитости – никаких исключений не делают.

"Я считаю, что язык – это один из самых главных критериев самоидентификации. И я сейчас идентифицирую себя именно как украинца, именно через язык. Вот, например, у меня почти нет армянской идентификации, потому что я не знаю языка, родители меня не научили, а они являются носителями, но не практиковали, скажем так. И вот поэтому я никак не могу отнести себя к армянам. Я не то что отгораживаюсь, но я – украинец, и мне так кажется, пожалуй, именно через язык. Когда раньше приезжал в Украину, всегда старался разговаривать на украинском языке. Что касается моей дочери, то не могу сказать, что мы говорим на украинском, но я читаю ей на этом языке. Также я делаю лагеря только украиноязычные. И когда она туда попадает, я исключений не делаю. Там она слушает меня на украинском языке. Все понимает", – поделился Оганян.

Полное интервью Армена Оганяна читайте на OBOZ.UA в пятницу, 23 февраля.

Как писал OBOZ.UA, Армен Оганян вспомнил свое детство в Краматорске Донецкой области. Медийщик, после 24 февраля публично осудивший войну и навсегда покинувший РФ, с болью констатировал, что после 2014 года в его прежнем окружении оказалось немало предателей. В частности, одноклассники знаменитости воевали за так называемые "Л/ДНР". Подробности – в материале.

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