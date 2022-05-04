'Монро – это она? Не оно?' Ступка объяснил свою неудачную шутку в прямом эфире

Украинский актер Дмитрий Ступка объяснил, почему неудачно пошутил над травести-дивой Монро в августе 2021 года, назвав ее "оно". По словам звезды, в тот день в прямом эфире он был не в форме из-за того, что не спал всю ночь.

Также актер раскрыл, что его попросили уволиться с телеканала после неприятного инцидента. Соответствующий комментарий раздался в интервью "Зірковому шляху" на YouTube телеканала "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Слушай, на самом деле я так пошутил неудачно. Я не хотел никого обидеть. Понимаешь, это утро, постоянные невысыпания, могут какие-то глупые шутки лезть в голову. Можно сначала ляпнуть, а потом подумать", – объяснил собеседник ведущей.

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По словам знаменитости, накануне у него произошел конфуз со съемками рекламы, из-за чего он всю ночь не спал и потому даже просил коллег подстраховать на телепередаче. Однако артисту не разрешили пропустить эфир, поэтому он был совсем не собран.

Актер заверил, что сразу понял неуместность своей шутки, ведь на тот момент был в "нормальных отношениях" с исполнительницей и извинился перед ней.

После инцидента Ступка якобы получил замечание с просьбой "полностью отдавать себя телеканалу", а услышав, что у него есть много другой работы, актера попросили уволиться.

Напомним: более 8 месяцев назад в прямом эфире канала Live Ступка с соведущими обсуждал образ певицы на Одесском кинофестивале. Тогда на комментарии экспертов о том, как она выглядит, артист шутливо переспросил : "Монро – это она? Не оно?"

В ответ певица сказала, что ей было "больно и досадно" услышать это, и выразила надежду, что телеканал объяснит своим работникам, почему следует с уважением относиться к ЛГБТ-сообществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментарий вызвал незаурядный ажиотаж в СМИ и среди блогеров, осудивших артиста. На это актер заявил, что ему нужно "заняться чисткой мусора в своей голове" и публично извинился перед Монро.