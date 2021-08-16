Внук Богдана Ступки прокомментировал скандальную шутку о Монро: нужно заняться чисткой мусора

Украинский актер Дмитрий Ступка, который ранее в прямом эфире неудачно пошутил в сторону травести-дивы Монро, извинился перед ней. Он поблагодарил ее за толерантность и отметил, что намерен "заняться чисткой мусора в своей голове".

На странице в Instagram-stories знаменитость опубликовал соответствующую публикацию. Дмитрий добавил, что не хотел никого обидеть своими словами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У меня нет обиды на Дмитрия Ступку. Возможно, он не в курсе базовых вещей, как правильно обращаться, идентифицировать и освещать тему ЛГБТ. Мы лично знакомы. И я ни разу не слышала в свою сторону каких-то грубых слов и действий", – написала Монро.

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"Благодарю за толерантность к моему несовершенству. Нужно заняться чисткой мусора из своего подсознания. Извини, я реально никого не хотел обидеть. Peace and love", – ответил на это украинский актер.

Напомним, Дмитрий Ступка в прямом эфире неудачно пошутил в сторону травести-дивы Монро. Он переспросил у коллег: "Это она? Не оно?". По словам самой звезды, после таких слов ей стало "очень больно и обидно".

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Ступка – украинский актер театра и кино. Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

С 2007 года снимается в кино. Сыграл второстепенные роли в нескольких российских или русскоязычных фильмах и сериалах; сыграл одну из главных ролей в фильме "Мы из будущего 2". В 2008 году снялся в фильме Кшиштофа Занусси "Сердце на ладони". В 2013 году сыграл главную роль в фильме Любомира Левицкого "Тени незабытых предков".

11 марта 2016 года состоялась регистрация брака Дмитрия с телеведущей Полиной Логуновой.

25 апреля 2017 года у пары родилась дочь Богдана Дмитриевна Ступка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова негативно высказалась в сети о девушках, которые плохо водят автомобили. Так, знаменитость назвала их "шалавами" и обратилась к мужчинам этих дам. Логунова считает, что девушкам, которые ездят на элитных машинах, стоит покупать "копейки".