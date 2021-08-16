Монро высказалась о 'шутке' внука Богдана Ступки в ее сторону: очень больно и обидно. Эксклюзив

Украинский актер Дмитрий Ступка в прямом эфире неудачно пошутил в сторону травести-дивы Монро. Он переспросил у коллег: "Это она? Не оно?". По словам самой знаменитости, после таких слов ей стало "очень больно и обидно".

Как оказалось, Ступка до сих пор не связался с Монро и не извинился за свое высказывание. Об этом травести-дива рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ролике видно, как в прямом эфире телеканала LIVE стилист обсуждала образ Монро на красной дорожке Одесского фестиваля. Затем Ступка пошутил: "Это она? Не оно?". Как сообщила травести-дива, на данный момент ни канал, ни сам ведущий с ней не связались.

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"Мне было больно и обидно слышать подобную "шутку" в свой адрес от молодого ведущего. Ладно людям старшего поколения сложно перестроиться в своем отношении к ЛГБТ. Но Ступка молодой и слышать подобные высказывания, пусть и в шутливой форме, странно", – высказалась Монро.

Знаменитость надеется, что телеканал проведет семинар среди сотрудников, как обращаться к представителям ЛГБТ-сообщества.

Коротко о знаменитости:

Монро – телеведущая, актриса, певица, блогерша, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первая ввела в терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Монро поддержала каминг-аут исполнителя MELOVIN, который он совершил на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Также звезда высказалась о скандале с вырезанным фрагментом во время прямого эфира и в Youtube-версии. По словам Монро, "это момент спорный".