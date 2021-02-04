Моника Беллучи снялась в сексуальном наряде для Cartier. Фото

56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, она восхитила фанатов эффектным образом (кадр можно посмотреть ниже).

Как стало известно, Беллуччи снялась в фотосессии для новой рекламы Cartier. Актриса позировала в черных колготах, боди и стильном пиджаке. Ее одежда от известных брендов Alexandre Vauthier, Dolce&Gabbana и Max Mara.

Кроме того, образ знаменитости дополнили элитные ювелирные украшения, в том числе и часы от Cartier. Фотографом рекламной фотосессии стал Тиемо Сандер.

Поклонники Беллуччи восхитились таким эффектным кадром и засыпали ее комплиментами.

"Красотка", "Ты прекрасна! Живи вечно", "Вы великолепны", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Беллуччи стала амбассадором Cartier еще в 1997 году. Ювелиры начали приглашать ее к сотрудничеству, когда она была еще малоизвестной итальянской актрисой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.