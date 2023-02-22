Моника Беллуччи встречается с оскароносным режиссером Тимом Бертоном — СМИ

В прессе распространилась информация, что всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встречается с культовым американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Звездную пару заметили вместе во время вечерней прогулки под руку по улице.

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Эксклюзивную новость сообщили журналисты французского издания Paris Match. Они поделились некоторыми деталями о романе актрисы и режиссера.

Так, по словам источника, Беллуччи и Бертон встречаются уже около 4-х месяцев. Они якобы сблизились в октябре прошлого года на кинофестивале "Люмьер" в Лионе, Франция.

Тогда, на фестивале, 58-летняя актриса вручала награду лучшему франкоязычному кинематографисту прошлого года. Им и стал 64-летний Бертон, известный по таким фильмам, как "Эдвард Руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Сонная лощина", дилогия "Бэтмен", "Дом странных детей Мисс Перегрин", "Труп невесты", "Алиса в стране чудес", а также недавнему нашумевшему сериалу "Уэнздей".

Отметим, Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. А до этого одна из самых красивых женщин планеты 17 лет состояла в отношениях со знаменитым французским актером Венсаном Касселем, от которого у нее две дочери.

Что касается Тима Бертона, то он 13 лет был женат на легендарной актрисе Хелене Бонем Картер – звезде его многих фильмов, а также "Гарри Поттера" и "Бойцовского клуба". Они развелись в 2014 году, продолжив воспитывать двоих общих детей.

Как писал OBOZREVATEL, несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя по имени Дева связалась с команией российских моделей. Вместе с ними в Лондоне юная красавица якобы пьет, курит "травку" и тусуется на вечеринках.

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