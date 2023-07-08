Моника Беллуччи, Майли Сайрус и другие знаменитости, чей реальный возраст выдают 'кольца Венеры'

Что вам в первую очередь приходит в голову, когда слышите "признаки старения"? Морщины? Женщины активно увлажняют кожу лица, чтобы отсрочить их появление. Используют сыворотки, кремы, инъекции ботоксом и витаминные "коктейли". А вот о шее забывают. Она нуждается в уходе не меньше (а иногда даже больше!), чем лицо. Если ее не увлажнять, мышцы на этом участке опускаются, и кожа складывается в морщины – "кольца Венеры".

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Недооценивают эту проблему и многие знаменитости. Следовательно, шея выдает их реальный возраст. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Сара Джессика Паркер (58 лет)

Американская актриса, известная ролью Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", Сара Джессика Паркер прекрасно выглядит для своего возраста. Она много времени уделяет увлажнению кожи и имеет здоровое питание. Но "кольца Венеры" подчеркивают, что когда-то Сара пренебрегла уходом за шеей.

2. Моника Беллуччи (58 лет)

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, одна из главных красавиц Голливуда, еще 10 лет назад заявила, что не собирается обращаться к косметологу или ложиться под нож, чтобы выглядеть помоложе. И сдержала свое слово. В ее случае процесс старения выглядит достойно. А морщины на лице и шее придают Монике шарм.

3. Сандра Буллок (58 лет)

Американская актриса и продюсер Сандра Буллок в свои 58 выглядит так, будто знает рецепт эликсира молодости. Единственное, на что знаменитость забыла обратить внимание, – шея. Складки "подставляют" ее, указывая на реальный возраст.

4. Майли Сайрус (30 лет)

Американской певице и киноактрисе Майле Сайрус повезло, потому что у нее baby face – пухлые щечки и губы, выразительные глаза и круглое лицо. Следовательно, она выглядит как 18-19-летняя девушка. Лишь глубокие морщинки на шее напоминают о необходимости регулярного ухода.

5. Дрю Бэрримор (48 лет)

Американская актриса, продюсер и режиссер Дрю Бэрримор решила не обольщаться на пластические операции и инъекции ботоксом. Она опасается, что может стать зависимой от данных бьюти-процедур. И если мелкие морщинки на лице знаменитости выглядят довольно мило, то шея с "кольцами Венеры" солидно прибавляет возраст.

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