Кейт Миддлтон, княгиня Шарлен и другие королевские особы, которые делали пластические операции и уколы красоты

Королевы, герцогини и принцессы ведут насыщенную публичную жизнь. Итак, чтобы всегда выглядеть ухоженными и свежими, решаются на пластику и уколы красоты. В отличие от некоторых знаменитостей, которые перекраивают лицо, меняют себя деликатно: убирают наиболее видимые морщинки и делают едва заметные операции.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из королевских особ систематически "омолаживается". Это заметят только опытные хирурги.

1. Кейт Миддлтон (41 год)

Кэтрин, принцесса Уэльская, провела 2 ринопластики, одна из которых была открытой. Также сделала блефаропластику, инъекции ботоксом и гиалуроновой кислотой. Теперь кожа герцогини не выглядит тусклой и уставшей, как на фото "до".

2. Летиция (50 лет)

Королева Испании Летиция в юности имела маленький носик с небольшой горбинкой. Похоже, она не была полностью довольна им. Ведь сделала ринопластику: спинка носа стала более узкой, а кончик – смоделированным. Кроме того, Ее Величество скорректировала веки, а ботоксом убрала самые глубокие морщинки.

3. Шарлен (45 лет)

Княгиня Монако Шарлен кардинально изменила свою внешность: сделала черты более мягкими. С ней поработали челюстно-лицевые хирурги. Теперь углы нижней челюсти "срублены" и изменена форма подбородка. Если раньше проекция лица была квадратной, то теперь похожа на перевернутый треугольник. Дополнительно Шарлен уколола в губы филеры, а ботоксом убрала морщинки. Деликатно, чтобы выглядеть натурально.

4. Мэри (51 год)

Кронпринцесса Дании Мэри сделала блефаропластику (пластика век) и фейслифтинг (подтяжка лица). В 51 год она имеет удивительно гладкую кожу в зоне лба, что свидетельствует о липофилинге и инъекции ботоксом. Также "омолаживать" лицо Ее Величеству помогают регулярные лазерные шлифовки.

5. Максима (52 года)

Королева Нидерландов Максима сделала блефаропластику и височный лифтинг. Дополнительно она скорректировала форму носа. Правда, не очень удачно. Если сравнить фото "до" и "после", кончик стал менее ровным.

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