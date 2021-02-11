MONATIK впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице

Украинский мультиартист MONATIK (Дмитрий Монатик) впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, он признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.

Такими подробностями певец поделился с сайтом "ТСН". По словам Дмитрия, он собственноручно соорудил ресторан, чтобы впечатлить любимую. Перед тем, как попросить руки и сердца Ирины, он прочитал ей стихотворение под названием "Ты".

"Все началось на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец решился сделать предложение. Тогда соорудил своеобразный ресторан. Был один столик среди зелени и праздничных фонарей, которые она очень любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение "Ты". Так мы официально стали семьей", – рассказал артист.

Также звезда подчеркнул, что ценит каждый день, проведенный с женой. Отметим, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артист MONATIK (Дмитрий Монатик)показал редкие фото со старшым сыном Даниилом и растрогал сеть.