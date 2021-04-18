MONATIK удивил драйвовым выступлением с участниками 'Голосу країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" известный певец MONATIK и полуфиналисты его команды Тема Паучек и KOLA выступили с песней "Мріяти не шкідливо".

Они зажгли на сцене и покорили совместным исполнением других звездных тренеров и ведущих. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, сначала участники шоу спели по отдельности с гостями "Голосу країни-11" – Гайтаной и группой The Hardkiss. После этого на сцену вышел тренер MONATIK и выступил вместе с ребятами настолько драйвово, что им удалось покорить сердца не только зрителей, но и других судей.

Кроме того, украинский артист похвалил своих подопечных и призвал всех выбрать наисильнейшего с помощью онлайн-голосования.

После стало известно, что в суперфинал из команды Монатика выходит Тема Паучек.

MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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