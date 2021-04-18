MONATIK удивил драйвовым выступлением с участниками "Голосу країни-11". Видео
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" известный певец MONATIK и полуфиналисты его команды Тема Паучек и KOLA выступили с песней "Мріяти не шкідливо".
Они зажгли на сцене и покорили совместным исполнением других звездных тренеров и ведущих. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, сначала участники шоу спели по отдельности с гостями "Голосу країни-11" – Гайтаной и группой The Hardkiss. После этого на сцену вышел тренер MONATIK и выступил вместе с ребятами настолько драйвово, что им удалось покорить сердца не только зрителей, но и других судей.
Кроме того, украинский артист похвалил своих подопечных и призвал всех выбрать наисильнейшего с помощью онлайн-голосования.
После стало известно, что в суперфинал из команды Монатика выходит Тема Паучек.
MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участница из команды Тины Кароль, певица Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade".