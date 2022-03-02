Монатик призвал россиян и беларусов остановить войну: взрывы в Украине слышит весь мир!

Известный украинский певец и танцор Дмитрий Монатик обратился к россиянам и белорусам с призывом помочь остановить войну. По словам знаменитости, многие делают вид, что не слышат.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на личной странице в Instagram. "Мы уже который день пытаемся достучаться, кричим, молим нас услышать, но многие делают вид, что слышать не хотят, многие слышат, но делают вид, что не слышат, многие слышат, но не верят. Но, как можно не верить, когда эти взрывы, которые сейчас происходят в Украине, они такие громкие, что их слышит весь мир", – сказал Дмитрий Монатик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Певец обратился к жителям России и Беларуси, чтобы те услышали правду.

"Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что русская власть пересекла территорию Украины, пересекла границы и с огнем, взрывами, пулями разрывают ее на части. Это не спасение. Это настоящее уничтожение. Час украинца длится, как день, а день – как год. Это так больно", – заявил артист.

Монатик рассказал, что украинцы вынуждены были оставить свои дома, квартиры, имущество и все, что у них есть, чтобы спасти себя и обезопасить семьи.

"Наши переписки и звонки друг другу – это только вопросы "как вы?", "где вы?", "вы живы?", "вы в безопасности?". Многие отвечают, что под обстрелами, рядом взорвалась ракета, многие не отвечают", – сказал он.

Дмитрий Монатик добавил, что многие россияне и белорусы были на концертах украинских звезд, где "кружил мир", а теперь спокойствие и свободна прекратили свое существование.

"Просто рушится на части. Я понимаю, что идет очень большая информационная война, вы можете абсолютно иначе думать, но услышьте нас, украинцев. Это война и сейчас погибают мирные жители и разрушаются потрясающие родные города. Это не то, что не по-братски, это не по-человечески", – заявил артист.