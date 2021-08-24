MONATIK получил звание заслуженного артиста Украины. Видео

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) удостоился звания "Заслуженный артист Украины". Президент Украины Владимир Зеленский вручил ему награду 24 августа во время парада ко Дню Независимости.

Глава государства поблагодарил Дмитрия за его творчество. Музыкант признался, что для него эта награда является большим достижением. Об этом MONATIK написал в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. З Днем Незалежності, Україно", – говорится в публикации артиста.

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К слову, Дмитрий стал первым сольным поп-исполнителем, который собрал рекордное количество зрителей на НСК "Олимпийский". Также певец презентовал мюзикл нового поколения "Ритм".

Коротко о знаменитости:

Дмитрий MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

MONATIK женат. Жену зовут Ирина. У супругов есть двое сыновей: Платон и Даниил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK с ирокезом продемонстрировал эффектный танец. Сначала он был в одном наряде, который состоял из пиджака с ярким принтом, джинсов и белых кроссовок. Затем за одно мгновение его образ кардинально изменился – певец появился классическом синем костюме, а на голове у него был сделан ирокез.