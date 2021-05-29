MONATIK показал редкие кадры детей с выпускного в стиле "Гарри Поттера"

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился с поклонниками редкими семейными кадрами. Знаменитость показал, как выпускались его дети в детском саду.

Соответствующие кадры певец опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).На снимках позировала вся семья: супруга Ирина, MONATIK и их двое детей – Даниил и Платон, которые предстали в кадре в плащах волшебников. По словам супруги артиста, выпускной был в стиле "Гарри Поттера".

"Каждый утренник моих детей символизирует умывание слезами умиления и счастья. Сегодняшний день не исключение, даже как-то все эмоциональнее с каждой новой постановкой и выступлением. Вы так быстро взрослеете… Я так Вами горжусь, наши волшебники", – подписал семейные фото звезда.

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Также MONATIK выразил благодарность воспитателям и педагогам, которые занимаются детьми, выражают искреннюю любовь и терпение.

"Уважаемые воспитатели, педагоги, тренера, Вам низкий поклон и уважение за терпение и искреннюю любовь к нашим детям, за то, что в садик они всегда идут как на праздник, потому что знают, что их там ждут настоящие друзья, прекрасная атмосфера. Это Ваша заслуга", –подытожил артист.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор.

Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016, 2017) и "Голос країни" (2019, 2020).

В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards".

9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" ("Spinning") открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", проходившего в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как выглядит дом Монатика под Киевом в поселке Крюковщина.