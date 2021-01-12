Молодая жена Павлика рассказала подробности о беременности и назвала примерную дату родов

София Ковнир Люди 15:04, 12.01.2021 Обновлено: 15:17, 12.01.2021

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась подробностями положения. По ее словам, это произошло не с первой попытки.

Девушка сообщила, что рожать ей раньше июля. Об этом Репяхова рассказала в своих Instagram-stories.

Подписчики в сети начали задавать множество вопросов жене артиста. Люди интересуются, как протекает беременность Репяховой.

Как рассказала сама девушка, до этого пара прошла обследование, чтобы убедится, что с их здоровьем все хорошо, а затем они приступили к зачатию. Супруга Павлика отметила, что все получилось ни с первой, ни второй и третьей попыток.

Пара прошла обследование перед зачатием
Скриншот
Супруга Павлика отметила, что все получилось не сразу
Скриншот

Кроме того, Репяховой задали вопрос о том, когда ей рожать. Многие думают, что в конце июля или начале августа. На что девушка ответила, что срок назначен раньше.

Репяховой рожать раньше июля
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Бродский откровенно рассказал о вакцинах для "избранных" и провале украинской власти: самые яркие тезисы интервью

На Винниччине похоронили молодую военную: мать двоих детей умерла на Донбассе

Миллиардные "схемы Фукса" могут оставить Киев без метро. Остановит ли суд грабеж?

Бывшая террористка "ДНР" рассказала, как на Донбасс попадали российские военные и техника

Бродский: нас обманули с ядерным оружием, Кравчук подписал дер*мо