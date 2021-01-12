Молодая жена Павлика рассказала подробности о беременности и назвала примерную дату родов

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась подробностями положения. По ее словам, это произошло не с первой попытки.

Девушка сообщила, что рожать ей раньше июля. Об этом Репяхова рассказала в своих Instagram-stories.

Подписчики в сети начали задавать множество вопросов жене артиста. Люди интересуются, как протекает беременность Репяховой.

Как рассказала сама девушка, до этого пара прошла обследование, чтобы убедится, что с их здоровьем все хорошо, а затем они приступили к зачатию. Супруга Павлика отметила, что все получилось ни с первой, ни второй и третьей попыток.

Пара прошла обследование перед зачатием Скриншот

Супруга Павлика отметила, что все получилось не сразу Скриншот

Кроме того, Репяховой задали вопрос о том, когда ей рожать. Многие думают, что в конце июля или начале августа. На что девушка ответила, что срок назначен раньше.

Репяховой рожать раньше июля Скриншот

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