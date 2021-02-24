Молодая жена Павлика купила элитную 'девчачью' машину. Фото

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, сообщила, что приобрела новый автомобиль марки Toyota.

По ее словам, у нее в семье все девочки – водители, поэтому она всегда мечтала о "девчачьей машине, но не легковой". Соответствующий пост знаменитость разместила на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Как рассказала Репяхова, когда она зашла в салон и увидела свой новый автомобиль, то расплакалась. Девушка отметила, когда ты забираешь свою мечту – это непередаваемые ощущения.

"По-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому. Я это так ценю, очень-очень. Я так люблю жизнь за такие возможности и эмоции. Еще в 2017 году моя сестра одолжила мне денег на покупку квартиры в Киевской области. Я отдавала ей эти деньги еще с мастер-классов и семинаров. А потом я продала эту квартиру почти вдвое дороже. А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники-автомобилисты", – написала Репяхова.

Кроме того, супруга артиста показала, что заказала на автомобиль именные номера.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Репяхова подвела итоги года. Она призналась, что из всех 5 лет, пока влюбленные вместе, 2020-й стал для пары самым тяжелым. Ведь они прошли через огромное количество испытаний.