Молодая жена Павлика беременна первенцем. Фото
Украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.
Радостным событием возлюбленная певца поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали Репяхову поздравлениями (фото можно посмотреть ниже).
"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – подписала кадры супруга Павлика.
Стоит отметить, что ранее фанаты уже подозревали, что Репяхова беременна. Они заметили, что девушка стала редко выкладывать фото своей фигуры, хотя часто демонстрировала свои формы в Instagram-stories. Также супруга Павлика показывала себя до груди или в свободных нарядах.
В комментариях к посту пользователи сети стали засыпать Павлика и его молодую жену комплиментами. Многие пишут, что давно догадывались о положении Репяховой.
"Поздравляю! Я догадывалась уже давно", "Это было ожидаемо", "Как же это прекрасно! Счастья вам бесконечного", "Я так и думала! Так круто! Поздравляю", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).