Молодая жена Павлика беременна первенцем. Фото

Украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.

Радостным событием возлюбленная певца поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали Репяхову поздравлениями (фото можно посмотреть ниже).

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – подписала кадры супруга Павлика.

Павлик и Репяхова ждут первенца Instagram Екатерины Репяховой

Молодая супруга Павлика беременна Instagram Екатерины Репяховой

Стоит отметить, что ранее фанаты уже подозревали, что Репяхова беременна. Они заметили, что девушка стала редко выкладывать фото своей фигуры, хотя часто демонстрировала свои формы в Instagram-stories. Также супруга Павлика показывала себя до груди или в свободных нарядах.

Павлик и Репяхова рассказали, что ждут ребенка Instagram Екатерины Репяховой

В комментариях к посту пользователи сети стали засыпать Павлика и его молодую жену комплиментами. Многие пишут, что давно догадывались о положении Репяховой.

"Поздравляю! Я догадывалась уже давно", "Это было ожидаемо", "Как же это прекрасно! Счастья вам бесконечного", "Я так и думала! Так круто! Поздравляю", – пишут люди в комментариях.

Репяхову и Павлика засыпали поздравлениями Скриншот

Поклонники догадывались о беременности Репяховой Скриншот

Репяхову поздравили с беременностью Скриншот

Фанаты Павлика и Репяховой поздравили их с ожиданием первенца Скриншот

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