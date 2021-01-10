Молода дружина Павліка вагітна первістком. Фото

Український артист Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова чекають дитину. Це буде первісток у пари. Дівчина показала шанувальникам зворушливі знімки з животом.

Радісною подією кохана співака поділилася на своїй сторінці в Instagram. Фанати засипали Реп'яхову привітаннями (фото можна побачити нижче).

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", – підписала кадри дружина Павліка.

Павлік і Репяхова чекають первістка Instagram Катерини Реп'яхової

Молода дружина Павліка вагітна Instagram Катерини Реп'яхової

Варто відзначити, що раніше фанати вже підозрювали, що Реп'яхова вагітна. Вони помітили, що дівчина стала рідко викладати фото своєї фігури, хоча часто демонструвала свої форми в Instagram-stories. Також дружина Павліка показувала себе до грудей або у вільних нарядах.

Павлік і Реп'яхова розповіли, що чекають дитину Instagram Катерини Реп'яхової

У коментарях до посту користувачі мережі стали засипати Павліка і його молоду дружину компліментами. Більшість пишуть, що давно здогадувалися про становище Реп'яхової.

"Вітаю! Я здогадувалася вже давно", "Це було очікувано", "Як же це прекрасно! Щастя вам нескінченного", "Я так і думала! Так круто! Вітаю", – пишуть люди в коментарях.

Реп'яхову і Павліка засипали привітаннями Скриншот

Шанувальники здогадувалися про вагітність Реп'яхової Скриншот

Реп'яхову привітали з вагітністю Скриншот

Фанати Павліка і Реп'яхової привітали їх з очікуванням первістка Скриншот

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