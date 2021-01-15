Молодая избранница Павлика назвала вероятную дату свадьбы
Возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, заявила, что планирует свадьбу с артистом на ноябрь 2021 года.
Так, по словам женщины, она еще не решила с точной датой проведения торжества, однако предполагает, что это будет 4 января – в годовщину их с Виктором знакомства. Такими подробностями Репяхова поделилась в личных Instagram-сториз, отвечая на вопросы поклонников (все фото смотрите ниже).
"Планирую свадьбу на ноябрь 2021 года. Может на 4 ноября – в день нашего знакомства, 6 лет будет. Главная задача – похудеть после родов", – заявила Екатерина.
Репяхова также напомнила поклонникам, что изначально их свадьба с артистом должна была состояться в августе 2020 года, однако им пришлось ее отменить из-за пандемии коронавируса. В итоге, пара просто расписалась в загсе и сделала праздничную фотосессию.
"Свадьбу нам пришлось отменить, хотя все было готово процентов на 70. Мы сделали фотосессию в моем втором платье и расписались только... Мои родные и друзья так и не увидели меня невестой. Вот увидят в 2021 году. И мое основное платье ждет своего времени", – подытожила Екатерина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей росписи. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).