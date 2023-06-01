Могут позволить себе все, но... Пять знаменитостей, которые покупают одежду в сэконд-хэндах

Звезды покупают одежду в секонд-хендах по разным причинам. Кое-кто просто не может заставить себя тратить сумасшедшие средства на одежду, хоть и имеет такую возможность, а другие ищут среди ассортимента комиссионных лавочек уникальные вещи.

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Глядя на них, трудно догадаться, что всемирно известные красавицы перебирают подержанную одежду, пытаясь найти что-то для себя и своих родных. Редакторы The Things рассказали, кто из популярных модниц бывает на секондах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сара Джессика Паркер

Актриса, известная своей ролью Керри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", гордо призналась, что покупает одежду в секонд-хенде для своего сына. Звезду волнуют проблемы экологии и условия труда во многих странах, поэтому она призывает ответственно наполнять гардероб. В частности, свитера и футболки она часто покупает уже б/у.

Лорд

Певица Лорд без колебаний может делать покупки в комиссионном магазине, несмотря на то, что ее гонораров хватило бы на дорогие вещи. Она презирает потребительскую культуру, расточительность и ценность материальных вещей. Лорд экономит на одежде и призывает искать удовольствие в духовности, а не шопинге.

Дрю Бэрримор

Известная с детства актриса не видит ничего позорного в том, чтобы приобрести подержанную вещь. Однажды журналистам даже удалось пообщаться с владельцем комиссионного магазина, где Дрю совершила покупку. Он назвал кинозвезду очень хорошей, искренней и простой.

Хелен Миррен

Обладательница "Оскара" за свои 77 лет жизни познала простую истину, которую объясняет своим фанатам. На улице никому из прохожих нет дела, в чем вы идете – в куртке за доллар из секонд-хенда или куртке за 1000 долларов из именитого магазина.

Ева Мендес

Актриса Ева Мендес в 2001 году вышла на красную дорожку в платье за 6 долларов (221 грн). Артистка сама заявила подписчикам, что приобрела его в комиссионном магазине и сэкономила на прическе и макияже.

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