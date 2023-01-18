Брэд Питт продает роскошный дом, в котором жил с Анджелиной Джоли: названа сумма

Всемирно известный голливудский актер Брэд Питт решился продать роскошный дом, в котором жил со своей экс-супругой, актрисой Анджелиной Джоли. Имение и участок размером в 77 соток находится в Лос-Анджелесе.

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Звезда фильмов "Троя", "Бойцовский клуб", "Мистер и Миссис Смит" планирует получить за особняк 40 миллионов долларов (около 1,6 миллиардов гривен). Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на инсайдера в отрасли недвижимости.

На территории шикарного поместья также находится бассейн, скейтпарк, теннисный корт и многое другое.

Питт приобрел это жилье в 1994 году. Тогда, как сообщается в материале, он заплатил за него 1,7 млн долларов. Предыдущей владелицей недвижимости была актриса Кассандра Петерсон, которую зрители могут помнить по главной роли в телесериале "Эльвира – повелительница тьмы".

По словам источника, кинозвезда вместо особняка купит "что-то меньше", но тоже в Лос-Анджелесе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли заявила, что во время полета на частном самолете в 2016 году, после которого, кстати, пара и решилась развестись, Брэд Питт поднимал руку на нее и детей. Подробности – в нашем материале.

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