'Могли улететь куда-нибудь на собственном самолете': Могилевская поразила историей женщины, снявшейся в ее клипе 'Позывной'

На днях украинская певица Наталья Могилевская выпустила трогательный клип "Позывной", где снялись героини, которых объединяет ожидание любимых с фронта. По словам звезды, каждая из них имеет свою нелегкую историю.

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Артистка в эфире "Нашего радио" выделила одну из актрис по имени Виктория. Певица рассказала, что она уже полтора года ждет мужа, хотя семья имела возможность не расставаться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В клипе "Позывной" снялись девушки с реальными историями. Например, Вика. У нее трое детей. Ее муж в первый день пошел на войну, сейчас он под Бахмутом. Они очень состоятельные и серьезные люди, и могли бы, поверьте мне, улететь куда-нибудь на собственном самолете", – начала Наталья Могилевская.

По ее словам, семья выбрала "патриотический путь" и решила остаться дома. Супруги иногда встречаются в Харькове, а о сьемках жены в клипе ее муж-воин не знал.

"Она с тремя детьми ждет его возвращения и победы. Она сделала ему сюрприз и снялась в моем клипе! Он настолько был тронут и удивлен, что плакал. Просто плакал", – поделилась артистка.

Напомним, релиз клипа и песни состоялся на прошлой неделе. Певица посвятила композицию всем женщинам, ожидающим любимых с фронта. Подробнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Наталья Могилевская посетила город Запорожье, где показала своей миллионной аудитории, что произошло с рекой Днепр после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Она не смогла сдержать эмоций, рассказав, что увиденное шокировало ее.

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