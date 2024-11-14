Могли стать королевами: с кем приписывали романы Чарльзу III до скандального любовного треугольника

Сегодня, 14 ноября, королю Великобритании Чарльзу III исполнилось 76 лет. Его Высочество успел завоевать сердце не одной женщины, пока в 2005-м не женился на самой большой любви – королевой Камилле. Супруги могли быть вместе гораздо дольше, однако родители монарха выступали против их союза.

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Представителю Букингемского дворца приписывали отношения со многими аристократками, которых со временем стали называть "ангелами Чарли", пока он не сыграл свадьбу с принцессой Дианой. Их печально известный брак было сложно назвать счастливым, ведь тогдашний принц, ныне король, испытывал сильные чувства к Камилле, породившие скандальный любовный треугольник. OBOZ.UA расскажет больше о девушках, которые могли бы стать королевами.

Леди Джейн Уэлсли

Дочь герцога Веллингтона в течение длительного времени считали главной претенденткой на роль супруги Чарльза III. Отношения леди Джейн Уэлсли с сыном покойной королевы Елизаветы II продолжались с 1973 по 1974 год. В СМИ откровенно называли девушку будущей принцессой Уэльской, однако она относилась к таким заявлениям довольно негативно. Леди Джейн Уэлсли говорила: "Вы действительно верите, что я хочу быть королевой?" Несмотря на сильные ожидания общественности, пара разорвала отношения.

Давина Шеффилд

Голубоглазая блондинка Давина Шеффилд пленила сердце монарха чуть ли не с первого взгляда. В течение длительного времени Чарльз III ухаживал за внучкой богатого промышленника лорда Макговена, но она постоянно отталкивала его. Дело в том, что девушка испытывала сильные чувства к гонщику на моторных лодках – Джеймсу Бирду. Со временем Давин Шеффилд все же открыл сердце будущему королю Великобритании. Однако их роман закончился после того, как в прессе появилась информация, что девушка наследника престола не девственница. Это было причиной разрыва, ведь в те времена для королевской семьи невинность невесты была важным фактором.

Леди Сара Спенсер

Чарльз III встречался со старшей сестрой Дианы Спенсер. Их роман развивался достаточно хорошо, пока в медиа не появилась информация о ее расстройстве пищевого поведения и проблемах с алкоголем. Это стало первым серьезным испытанием для их пары. Финальным фактором, который положил конец их отношениям, стало заявление леди Сары Спенсер в одном из интервью. Она сказала: "Мне не важно, кто мой избранник: мусорщик или король Англии".

Сабрина Гиннесс

Британско-ирландская телепродюсер встречалась с Чарльзом III довольно недолго. Их роман завертелся быстро, однако из-за постоянных ссор, одна из которых произошла перед публикой на мероприятии в замке Балморал, они разошлись. После громкого разрыва с будущим королем Сабрина Гиннесс была в отношениях с Миком Джаггером, Полом Маккартни, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом. В 2014 году телепродюсер вышла замуж за драматурга сэра Тома Стоппарда.

Леди Аманда Эллингворт

В 1980 году Чарльз III решил окончательно изменить свою жизнь и жениться. Его избранницей стала дальняя родственница по родительской линии леди Аманда Эллингворт. Представители обеих семей активно поддерживали их союз, однако свадьба так и не состоялась. Незадолго до того, как монарх решил сделать предложение девушке, она потеряла своего младшего брата Николаса и дедушку, графа Маунтбеттена, которых убили. Это стало неожиданным ударом для леди Аманды Эллингворт, так что она навсегда отказалась от идеи связать себя с королевской семьей.

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