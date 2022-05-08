Могилевская рассказала о реакции на войну брата, который живет в России: не верил в реальность видео

Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, как на войну в нашей стране отреагировали ее родственники, живущие в России. Исполнительница вспомнила о реакции брата. Мужчина не верил в бомбардировки РФ.

В интервью ведущей Александре Кучеренко на телеканале ICTV звезда призналась, что ей трудно говорить с близким человеком. По словам Могилевской, в России очень мощная и профессиональная пропаганда. В частности, брат не верил, в те страшные видео, которые артистка посылала ему (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Он говорил: "Что ты мне сбрасываешь? Это в каком году было снято?!" Там люди действительно зомбированы. Действительно они верят в то, что говорят, и только интеллигенция, очень небольшой срез людей, которые все равно напуганы, тем не менее, понимают, что происходит", – рассказала исполнительница.

Также она подчеркнула, что за 60 дней – два месяца войны "только слепой-глухой не понял, что происходит".

"Потому что достаточно все-таки дырочек есть в этом пространстве железного занавеса, которым сейчас как медным тазом накрывают бедную Россию, чтобы мыслящий человек посмотрел обе чаши весов и взвесил их для получения собственного мнения", – сказала Могилевская.

По ее словам, убедительная информация идет с обеих сторон. И это, по крайней мере, позволяет встать посередине.

"Те убедительные, те убедительные, но с*ка на их территории все происходит. Гибнут-то украинцы! Украинские дома, украинские города! В таком количестве..." – отметила Могилевская и причиной такого поведения россиян снова назвала пропаганду, которая идет из "продажного местного телевидения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Могилевская сообщила о смерти своего родного дяди Александра в блокадном Мариуполе. По словам певицы, вместе с близким человеком погибло и ее детство.