Могилевская рассказала, на сколько хочет похудеть и с помощью чего

Популярная украинская певица Наталья Могилевская заявила, что за два месяца планирует похудеть на 10 кг, чтобы надеть любимое концертное платье. По словам артистки, она набрала лишний вес на карантине и готова начать борьбу с ним.

Об этом знаменитость сообщила в программе "Ранок з Україною". Исполнительница также предложила сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Так, звезда будет рассказывать о своем рационе и делиться эффективными упражнениями для похудения.

Кроме того, Могилевская уже приобрела резинки для фитнеса, а также доску Евминова, на которой можно выполнять те же упражнения, как на фитнесе, только под наклоном, что еще больше усложняет задачу.

Певица добавила, что старается всегда следить за фигурой, однако именно карантин и ненормированный график выбили ее из колеи.

"Две недели сбрасывала 2 килограмма и за два дня их вернула. Поэтому я собираюсь за короткое время сбросить 10 кило, и я не из тех, кто быстро набирает их обратно", – подытожила знаменитость.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Наталия Могилевская опубликовала фото, на котором показала свое лицо вблизи в лучах солнца. Артистка отметила, что на нем нет ретуши, фильтров или другой обработки.