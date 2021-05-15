Могилевская о 'провале' феминизма: женщина всегда будет недомужчиной

Украинская певица, автор песен и композитор Наталия Могилевская прокомментировала идею феминизма и борьбу женщин за свои права. Звезда отметила, что это "провальный проект", и сообщила, что "женщина всегда будет недомужчиной".

Откровенный разговор Могилевская завела на своей странице в Instagram, опубликовав пост-размышление. В начале певица заявила, что несколько тысячелетий мы жили в мире, где правили только мужчины, а женщины не имели в обществе никакой ценности. И только в начале прошлого века права женщин и мужчин уравновесились. Как считает Могилевская, такой способ борьбы был не совсем правильным.

"Интересно, что, добиваясь равенства, женщины вместо того, чтобы раскрыть и проявить силу, ценность и незаменимость своих природных качеств, сделали это по мужскому принципу, добиваясь чисто мужских ценностей, благ и привилегий. Женщины начали строить карьеру, руководить, носить брюки, курить и грязно ругаться. Ну и, конечно, голосовать и заниматься политикой", – заявила знаменитость.

Наталья назвала это "провальным проектом" и отметила, что женщина хочет таким способом перебрать все черты мужчины.

"Женщины стали соревноваться с мужчинами в том, как быть мужчиной! Это заведомо провальный проект. Женщина всегда будет недомужчиной, и это принесет горечь и разочарование в конце концов. Как говорил Станиславский: "Быть, а не казаться!" Бессмысленно тратить жизнь на развитие того, что не является твоим основным потенциалом", – сообщила в Instagram артистка.

В конце поста певица призналась, что сама всю жизнь работала над реализацией своих творческих талантов вместо того, чтобы быть женщиной. Она отметила, что в таланте "быть женщиной" есть "целые склады сокровищ", о которых никто даже не задумывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Могилевской раскритиковали ее новый клип. Певица не смогла молчать и решила ответить хейтерам.