Могилевская может остаться без волос, если проиграет спор Аните Луценко

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Могилевская может остаться без волос, если проиграет спор

Украинская исполнительница Наталья Могилевская решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко под названием " 26 июня зуб даю" . Согласно правилам, певица должна до установленной даты похудеть на 4 килограмма. В противном случае ей придется лишиться длинных волос.

Об этом 37-летняя Луценко рассказала на своей странице в Instagram. Она также опубликовала общую фотографию с артисткой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится? А вы присоединяйтесь!" – написала она.

Могилевская побреется налысо, если проиграет спор Аните Луценко.
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Скриншот.
Могилевская побреется налысо, если проиграет спор.

Кроме того, в новом челлендже участвует 37-летний телеведущий Даниэль Салем. Несколько дней тому назад он также заключил пари с Анитой Луценко.

"Друзья, после 100-го хинкали, 150-го хачапури и 200-й бутылки вина мы с Анитой заключили пари! Я должен сбросить 15кг (исходный вес 110 кг)", – объяснил подробнее Даниэль в своем блоге в социальной сети.

"Я должна весить 56,5 кг (сейчас после чурчхелы 62 кг). Контрольное взвешивание 26 июня в Одессе" – сообщила поклонникам Луценко.

Если достигнуть желаемой цели не удастся, то Анита должна будет прыгнуть с парашютом. Даниэль же в случае своего проигрыша намерен преодолеть страх закрытых помещений. Его закопают под землю, где он проведет целый час.

Участие также принял известный ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская рассказала, на сколько хочет похудеть и с помощью чего. По словам артистки, она набрала лишний вес на карантине и готова начать борьбу с ним.

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