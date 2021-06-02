Могилевская может остаться без волос, если проиграет спор Аните Луценко

Украинская исполнительница Наталья Могилевская решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко под названием " 26 июня зуб даю" . Согласно правилам, певица должна до установленной даты похудеть на 4 килограмма. В противном случае ей придется лишиться длинных волос.

Об этом 37-летняя Луценко рассказала на своей странице в Instagram. Она также опубликовала общую фотографию с артисткой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится? А вы присоединяйтесь!" – написала она.

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Кроме того, в новом челлендже участвует 37-летний телеведущий Даниэль Салем. Несколько дней тому назад он также заключил пари с Анитой Луценко.

"Друзья, после 100-го хинкали, 150-го хачапури и 200-й бутылки вина мы с Анитой заключили пари! Я должен сбросить 15кг (исходный вес 110 кг)", – объяснил подробнее Даниэль в своем блоге в социальной сети.

"Я должна весить 56,5 кг (сейчас после чурчхелы 62 кг). Контрольное взвешивание 26 июня в Одессе" – сообщила поклонникам Луценко.

Если достигнуть желаемой цели не удастся, то Анита должна будет прыгнуть с парашютом. Даниэль же в случае своего проигрыша намерен преодолеть страх закрытых помещений. Его закопают под землю, где он проведет целый час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская рассказала, на сколько хочет похудеть и с помощью чего. По словам артистки, она набрала лишний вес на карантине и готова начать борьбу с ним.