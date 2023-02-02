''Мог бы стать миллионером'': Кошевой признался, какую взятку ему предлагали за место в политике

Украинский шоумен и актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой признается, что с тех пор как его хороший друг и коллега Владимир Зеленский стал президентом, на себе он также стал испытывать повышенное внимание. Юморист рассказал, ему предлгали огромную взятку за то, чтобы он "завел" человека в списки партии "Слуга народа".

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Об этом знаменитость сообщил в интервью на YouTube-канале "Бомбардир". Комик вспомнил – после инаугурации Зеленского он сказал, что не пойдет в политику не под каким предлогом. Кошевой сдержал свое слово (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда Владимир пошел в президенты, я сразу сказал, что в политику не пойду, кто бы что не предлагал. Во время парламентских выборов я мог бы стать миллионером. Мне предлагали 10 миллионов за то, чтобы завести человека в список. Я сказал: "Нет, не интересно". Он мне: "Подожди, десять, как это не интересно?" Я: "Ну ты понимаешь, как я потом буду ему в глаза смотреть?", – Евгений поведал ведущему историю, которая с ним приключилась несколько лет назад.

По словам актера, он отказался от предложения, так как хотел сохранить репутацию и уважение близкого окружения. Он подчеркивает, что не знает как вел бы себя, если бы согласился "помочь". Кроме того, Кошевой рассказал о нескольких забавных случаях, как его просили "свести" людей с Владимиром Зеленским.

"Можете, пожалуйста, организовать встречу с Владимиром Александровичем? При чем это было в супермаркете, я с корзинкой, и он с корзинкой. А можете, пожалуйста, напрямую свести? Я говорю: "А по какому вопросу?" "Это только ему!". Да, такие просьбы были", – рассмеялся бывший коллега президента Украины.

Кошевой уверен, без юмора в наше время обойтись нельзя. Как отметил мужчина, шутки всегда подстраиваются под то время, в каком мы живем. В 2022 году юмор стал более жестким и острым, сарказм и ирония закрепились в жизнях украинцев.

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