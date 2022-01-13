Модель с 600 тату и синими волосами рассказала, чем зарабатывает на жизнь

Австралийская модель Эмбер Люк, прославившаяся полностью забитым татуировками телом и синими волосами, призналась, что ей не нравится работать на "обычной" работе. Поэтому девушка зарабатывает, продавая свои эротические фото на сайте Onlyfans.

В частности, таким образом, она оплачивает свои экстримальные трансформации, на которые уже потратила более 100 тысяч фунтов (почти 3,8 млн грн). Об этом сообщает билборд Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам модели, раньше она волновалась, что ее не примут на "нормальную" работу, однако позже осознала, что сама бы не хотела обычного заработка. Эмбер заявила, что график с 9:00 до 17:00 – не для нее.

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Таким образом, австралийка нашла для себя другой способ заработка, который не занимает много сил и времени, однако уже окупил все расходы на ее неформальную внешность.

Люк зарегистрировала страницу на сайте для взрослых Onlyfans, где желающие могут за деньги приобрести эксклюзивные кадры со своими любимцами из категории 18+. За короткий срок профиль модели приобрел популярность, что позволило ей заработать уже 162 тысячи фунтов. (6,3 млн. грн).

"Благодаря своему уникальному имиджу я неплохо зарабатываю. Onlyfans помог мне расширить возможности и освободить сексуальность", – сказала девушка.

Австралийка надеется, что таким образом к 2023 году сможет позволить себе дом мечты.

Отметим, что кроме 600 тату на теле и глазах, Эмбер увеличила губы и скулы, вставила импланты в грудь, сделала бразильскую подтяжку ягодиц, расщепила язык, растянула мочки ушей и проколола пирсингом губы, нос и щеки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Эмбер показала подписчикам, как выглядела до своих многочисленных операций и татуировок.