Модель из Украины попала в скандал, сделав фото с россиянкой на ''Miss Eco International''

21 февраля 2023 года в Египте стартовал конкурс "Miss Eco International", в котором приняли участие около 30 красавиц со всего мира, в том числе и украинка Анастасия Лахута. Один из этапов мероприятия состоялся 3 марта. Уроженка Харькова не прошла в топ-21 и поразила соотечественников поступком, сфотографировавшись с россиянкой, а также запостив данный кадр в социальные сети.

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Египетская телеведущая Ясмин Саед разместила у себя в Facebook снимок, на котором позирует с Анастасией Лахутой и моделью из РФ Евгенией Парменовой. В публикации она написала: "С Мисс Россия и Мисс Украина, дружба, не признающая войны" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Харьковчанка поделилась этим постом у себя в личном блоге, но из-за гневных комментариев украинцев удалила его спустя несколько часов. Также брюнетка решила исправить ситуацию извинениями. Девушка выдумала неправдоподобную историю, чтобы оправдаться.

"Дорогие мои украинцы! Я хочу перед всеми извиниться. У меня у самой родственника в Украине... и я им помогаю. Помогаю нашим солдатам. Но это был конкурс красоты. И один мужчина сделал это для пиара. Я сейчас буду разбираться с этим. И всем хочу сказать, я люблю Украину и своих родственников! И горжусь людьми, которые на войне и тоже отправляю помощь", – пишет в Facebook Лахута.

"То есть, фотографироваться с русской рядом - это пиар какого-то мужчины? Зачем вы рядом с ней позировали и делали фото?", "Перед тем как что-то репостить, нужно мозги включать! Если они есть, конечно", "Словесным извинением тысячи убитых украинцев не оживишь... Где же вы беретесь на свет, проходимцы продажные? Хорошо, сфотографировались... но репост еще был... Это признак дебилизма...", "Ну конечно пофиг, за что деньги брать", – негодуют пользователи сети.

Как писал OBOZREVATEL, представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко кардинально сменила имидж. Девушка показала, как она выглядит с челкой и рыжими волосами. Но не все поклонники оценили новую прическу красавицы.

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