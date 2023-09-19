Модель Алина Байкова, которая во всем мире кричит об Украине, снялась для арабского глянца. Фото

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова стала лицом нового выпуска арабской версии знаменитого журнала L'OFFICIEL. Звезда, которая активно прославляет Украину заграницей, появилась на страницах престижного глянца в крайне необычных образах.

Результатами съемки Байкова уже поделилась на личной странице в Instagram. На одном из кадров она позировала топлес.

Так, на фото модель предстала с обнаженной спиной, а грудь прикрывала меховой накидкой. Акцентным элементом стал шлем на голове красавицы. Он напоминал диско-шар, ведь был обклеен мерцающими квадратными стеклышками. Необычным был и макияж Байковой в стиле 60-х, который подчеркнул ее глаза за счет насыщенной черной подводкой и сделал взгляд выразительнее.

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На других снимках 34-летняя супермодель также позировала в ярких и интересных образах. Например, неоновом комбинезоне, который скомбинировала с высокими кожаными перчатками глубокого зеленого оттенка и футуристической сумочкой из серебряных жемчужин разного размера.

Другие образы также отличались оригинальностью и смелостью. Наряды модели были непохожи друг на друга, однако их объединяло то, что все они будто попали в наше время из будущего.

И пока фаны со всего мира продолжают восторгаться красотой и харизмой украинки, сама она не упускает возможности напомнить аудитории об Украине. Делает она это через призму моды: появляется на красных дорожках в сине-желтых образах, не боится унизить президента-диктатора Путина смелыми надписями на своих вещах, даже в повседневных аутфитах использует патриотические элементы в виде ленточек в цветах украинского флага и многое другое.

А сегодня Байкова разместила свой пляжных лук в патриотическом стиле, а также показал чехол на телефон с сине-желтыми сердцами.

Отметим, Байкова в свой день рождения, который отмечала 5 сентября, выгуляла в Париже смелый патриотичный аутфит. Она надела футболку с нецензурной надписью Fuck you Putin, что переводится как "Иди на**й, Путин".

И это не первый случай, когда Байкова появляется на публике в футболке с провокационной надписью. Ранее она устроила смелую акцию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все могли увидеть ее обращение к российскому диктатору, ее сразу же обступили охранники. Все подробности – в нашем материале.

А на неделе моды в Нью-Йорке звезда подиумов появилась в красочном вязаном мини-платье, на котором красовалось послание российскому диктатору.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Байкова возмутилась поведением своей коллеги, известной бразильской модели Марианы Фонсеки. 33-летняя брюнетка появилась на Каннском фестивале с сине-желтой лентой в поддержку Украины, а потом похвасталась обложкой российского журнала Numero.

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