"Много тех, кто желает мира": Энн Хэтэуэй поддержала Украину и назвала Зеленского "героем нашего времени". Видео
Американская актриса Энн Хэтэуэй выразила свое восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским после его речи на Берлинале 2023. Глава страны 16 февраля выступил на открытии 73-го Берлинского кинофестиваля. Он заявил, что культура и кино могут быть вне политики, если это не политика агрессии.
Звезда поддержала нашу страну и прокомментировала появление Зеленского на кинофестивале, передает Associated Press. Хэтэуэй подчеркнула, Берлинале – еще одно доказательство того, что к миру стремится вся планета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я просто хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за включение в программу героя нашего времени. И за возможность усилить посыл Украины, который является всеобщим стремлением к миру", – сказала знаменитость.
Звезды на мероприятии, среди которых был режиссер Стивен Спилберг, музыкант Боно и актеры Фань Бинбин, Энн Хэтэуэй, еле сдерживали слезы, когда говорил президент Украины. Исполнительница главной роли в фильме "Дьявол носит Prada" отметила: "Есть много, очень много тех, кто желает мира в этой нынешней сложной ситуации".
В этом году фестиваль посвящен продемократическим протестам в Иране, а также полномасштабному вторжению РФ. Фильмы, поддерживаемые правительствами Ирана и России, запрещены. Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что хорошее кино вызывает эмоции, а культовое – перемены.
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