Культура и кино могут быть вне политики, если это не политика агрессии. Зеленский выступил на открытии Берлинале. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 73-го Берлинского кинофестиваля. Он заявил, что мероприятие в этом году максимально солидарно с нашей страной и с ее борьбой за свободу.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его словам, культура и кино могут быть вне политики, если это не политика агрессии (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней войны России. При таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным, не может быть "вне", исповедуя принципы открытости, равенства, диалога без границ и участия кино со всего мира, Берлинале сделал выбор", – заявил Зеленский, подчеркнув, что в этом году персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России, не допущены на фестиваль.

Также Зеленский отметил, что хорошее кино вызывает эмоции, а культовое – перемены.

"В борьбе человечества с любым злом всегда раздается два голоса: это правда и пропаганда. На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и понимает, что стоять в стороне – значит быть рядом со злом", – сказал президент.

Он поблагодарил кинодеятелей за поддержку и внимание к нашей стране.

"Сине-желтые цвета символа "Берлинале", знаменитого медведя, в этом году – это действительно трогательно. И мощно. Мы вместе доказываем, что даже медведь бывает правильным. Я благодарю всех кинохудожников, которые не остались равнодушными и поддерживают нас силой своих работ и своего влияния. Благодарю всех организаторов и участников фестиваля. И конечно – Шона Пенна (голливудского режиссера – Ред.), который был в Украине в первый день полномасштабного вторжения и с тех пор становится только более решительным в поддержке украинцев", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоялось 80-е вручение наград престижной премии "Золотой глобус". Актер Шон Пенн представил публике видеоролик, в котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.