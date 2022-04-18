Måneskin на фестивале Coachella рассказали о бомбардировках Украины и послали на*** Путина. Видео

Победители прошлогоднего Евровидения, итальянская рок-группа Мåneskin выступили на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Сoachella, на котором впервые исполнили трек Gasoline, написанный в поддержку Украины. Более того, фронтмен коллектива Дамиано Давид произнес со сцены мощную речь о бомбардировках украинских городов и послал президента России Владимира Путина вслед за русским кораблем.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира на YouTube-канале Сoachella. Эпатажные музыканты из Италии признались, что они понимают, насколько значим их голос, поэтому рассказывают аудитории о преступной войне в Украине через свое творчество.

В композиции Gasoline, которая уже успела стать мировым хитом, артисты поют: "Как вы спите ночью? Как вы закрываете оба ваших глаза, и живете со всеми этими жизнями на ваших руках? Стоя одни на этом холме, вы используете свое топливо, чтобы убивать". В клип попали кадры военной хроники в украинских городах и селах.

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Бас-гитаристка группы Виктория Де Анджелис в интервью Ustimetoday заявила, что ее и всех остальных участников коллектива очень задела "чертова безумная ситуация с Украиной", поэтому новая песня вышла такой эмоциональной.

"За последние несколько месяцев мы написали много музыки, так что, конечно, вся эта чертова безумная ситуация с Украиной нас сильно задела. Мы просто чувствовали, что можем что-то сделать, чтобы использовать нашу привилегию и людей, которые смотрят на нас, чтобы отстаивать то, что правильно, и дать некоторым людям почувствовать, что им помогают и их понимают. Мы хотим поднять наш голос за что-то значимое. Это произошло само собой, потому что, когда мы писали, мы чувствовали желание сделать это, и это действительно повлияло на нас, как и на всех. Мы просто почувствовали необходимость говорить об этом", – прокомментировала Де Анджелис.

Перед исполнением Gasoline на фестивале, Дамиано Давид темпераментно обратился к многотысячной публике, напомнив, что пока у людей есть возможность беззаботно развлекаться на концертах, жители Украины вынуждены прятаться в подвалах от вражеских ракет.

"Нам было весело и это правильно. Это причина, по которой мы здесь – повеселиться. Но иногда мы должны вспоминать, насколько это большая привилегия иметь шанс отыграть концерт и развлечься. Быть беззаботными, ни о чем не думать. И ни один из нас не должен думать, когда просыпается, сколько бомб было запущено по этому городу", – выразил свое мнение артист.

В своей речи Дамиано также вспомнил слова именитого киноактера Чарли Чаплина: "Тем, кто меня слышит, я говорю: не огорчайтесь. Страдания, которые сейчас обрушились на нас, это лишь следствие алчности. Власть, которую отняли у народа, вернется к народу... У вас, людей, есть власть сделать эту жизнь свободной и прекрасной, сделать эту жизнь прекрасным приключением. Давайте воспользуемся этой силой! Давайте объединимся".

В конце певец не сдержался и сорвался на брань: "Свободу Украине! Пошел на*** Путин!"

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская рок-группа "Без Обмежень" выступила в полуразрушенном российскими оккупантами Ирпене. Музыканты приехали сюда с импровизированным концертом, чтобы поддержать местных жителей, волонтеров и военных, которые остаются в городе или вернулись в него после освобождения от захватчиков.