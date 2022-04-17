Группа 'Без Обмежень' выступила в центре Ирпеня, чтобы поддержать местных жителей. Видео

Популярная украинская рок-группа "Без Обмежень" выступила в полуразрушенном российскими оккупантами Ирпене. Музыканты приехали сюда с импровизированным концертом, чтобы поддержать местных жителей, волонтеров и военных, которые остаются в городе или вернулись в него после освобождения от захватчиков.

Видео с выступления, которое артисты провели на улице в центре города, появилось на официальном аккаунте коллектива в Instagram. Фронтмен группы Сергей Танчинец исполнил главные хиты "Без Обмежень" на украинском языке.

Также музыканты вспомнили, что свой первый концерт из тура "Вільні Люди" они провели именно в Ирпене, незадолго до полномасштабного военного вторжения российских войск.

Видео дня

"Сегодня должны имели честь сыграть для военных, волонтеров и гражданских людей в городе-Герое Ирпень. Именно здесь, 15 января 2022-го, мы начали тур "Вільні Люди" и сыграли первый концерт. И уже сегодня, 17 апреля, мы снова имеем возможность сыграть в Ирпене! Нашем, украинском, Ирпене", – прокомментировали участники коллектива выступление.

Танчинец исполнил треки "Буду з тобою", Бо без неї ніяк" и многие другие, аккомпанируя на гитаре. Ему помогал еще один гитарист группы.

Выступление звезд стало своеобразным символом того, что жизнь в Ирпене продолжается.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук исполнил песню "Все буде добре" в окружении военных прямо у окопов на севере Житомирщины. Полицейские подчеркнули, что песня – мощное оружие, которое вселяет веру, поддерживает боевой дух и наводит ужас на врагов.