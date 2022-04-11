Белорус Дмитрий Танкович перешел на украинский и заявил, что презирает россиян. Видео

Уроженец Беларуси, телеведущий Дмитрий Танкович, после начала полномасштабной войны в Украине оборвал связи с друзьями из РФ. Он на украинском языке заявил на камеру, что презирает нацию россиян и считает их трусами.

Такой комментарий прозвучал за кулисами благотворительного концерта "Добрый вечер, мы из Украины", который состоялся в Варшаве. С телеведущим пообщались журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", а ролик выложили в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Танкович рассказал, что его бывшие знакомые не хотели слышать ничьей позиции относительно нападения России на Украину, вместо этого слепо веря пропаганде Кремля.

Видео дня

"У меня были некоторые знакомые. И в России тоже. Были! Потому что когда началась война, я понял, что они ничего не хотят слышать", – сказала звезда.

После того, как разногласия стали слишком ощутимыми, Дмитрий Танкович полностью изменил свое мнение о гражданах РФ, поддерживающих кровавую политику Москвы и геноцид украинцев.

По словам знаменитости, он считает их трусами, неспособными транслировать правильные взгляды.

"Я могу сейчас сказать на камеру. Я презираю эту нацию, я презираю россиян. Я считаю их трусами", – говорится в комментарии.

Отметим, что Дмитрий Танкович родился и долгое время работал в Беларуси, однако со временем переехал в Украину, где начал строить карьеру телеведущего и актера.

24 февраля, в день начала полномасштабной войны, он обратился к россиянам в Instagram: "Я хочу спросить у друзей из России, которые у меня в друзьях в Facebook: серьезно? Вы пришли убить меня? Вы пришли убить мою семью? Только не говорите, что вы здесь ни при чем. Не говорите, что это только Путин. Может, пора перестать молчать?"

Как сообщал OBOZREVATEL, во время войны в Украине Танкович обратился к соотечественникам с просьбой не поддерживать военные амбиции безумного диктатора. Он подчеркнул, что Россию ждет проигрыш, а белорусам не простят поддержку оккупантов.