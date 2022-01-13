Младшая дочь Оли Поляковой затмила сестру и вызвала ажиотаж в сети. Фото

Популярная украинская певица, мать двух детей Оля Полякова, порадовала поклонников снимками своих дочерей – Алисы и Маши в честь праздника Дня дочери. Женская половина семьи позировала на пляже возле пальм. Поклонники оценили фотографии и засыпали их комплиментами, однако больше реакций получила именно младшая девочка.

Соответствующие фото Оля Полякова опубликовала на личной странице в Instagram. "Дочь – это комплимент от Бога женщине. Спасибо. С днем дочери любимые", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадра показано, как Оля Полякова позирует в окружении своих дочерей в светлом наряде – белый топ и такого же цвета разлетающаяся юбка.

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Рядом с ней покрасовалась 16-летняя Мария в белом кружевном платье на тоненьких бретельках. А по другую сторону на пальме сидела младшая дочь Алиса, которая предстала в черных велосипедках и футболке.

Поклонники засыпали звездную маму и ее детей комплиментами.

"Младшая красоточкой будет", "А мне младшая больше нравится", "У младшей модельная внешность", "Красотки", "Какая Алиса у вас супервоая", "Красивые", "Алиса как всегда топ", "Маша копия Оли", "Такие красивые дочурки и разные", "Красивая мама и просто потрясающе красивые дочери", "Младшая выросла, самая красивая", "Младшая дочь нереальная красавица", "Младшая огонь", "Алиса просто красотка", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица и актриса. Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. На Машу в Instagram подписаны 175 тысяч людей. Кроме того, она является солисткой рок-группы "ШВЫ".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Оля Полякова показала уютный загородный дом под Киевом на берегу Днепра.