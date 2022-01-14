"Мисс Вселенную-2012" не хотели пускать в самолет из-за слишком "откровенного" наряда. Фото

Модели Оливии Калпо пришлось сменить свой наряд, чтобы воспользоваться услугами американского авиаперевозчика. Дело в том, что 29-летнюю "Мисс Вселенную-2012" отказались пускать на борт самолета из-за слишком "откровенного" спортивного топа.

Об этом в Instagram-сторис рассказала сестра Оливии, которая путешествовала с ней и ее парнем. Как пишет HuffPost, компания хотела отправиться на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас. Им все же удалось попасть на рейс.

Аврора Калпо сняла несколько коротких роликов из аэропорта. Она показала, что ее сестра была одета в черный короткий топ, поверх которого была длинная черная кофта без застежек, и велосипедные шорты.

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Сотрудник American Airlines попросил Оливию надеть поверх блузку и спрятать обнаженные участки тела, иначе модели запретили бы садиться на рейс, заявила Аврора.

Она также сняла на камеру другую пассажирку, которая была одета похоже. К ней у сотрудников компании никаких вопросов не возникло. "Странно", – согласилась с ситуацией женщина.

В итоге модели пришлось одолжить широкую толстовку у своего бойфренда Кристиана МакКэффри. Парень из-за этого мерз в самолете и даже прятал руки под тонкую футболку.

Тем не менее, сестры не казались слишком возмущенными. "Американские авиалинии, я люблю вас. Пожалуйста, отвезите меня в Кабо", – говорила Аврора на камеру. Она также заявила, что авиакомпания "облажалась".

Добавим: судя по Instagram-странице знаменитости, компании удалось добраться до курорта Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal.

Коротко о знаменитости:

Оливия Фрэнсис Калпо – 29-летняя американская модель и актриса, победительница конкурсов "Мисс США- 2012" и "Мисс Вселенная-2012". Ее отец – итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни.

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