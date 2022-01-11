33-летняя "Мисс Украина-2011" беременна: модель рассказала об "эмоциональной яме" и показала живот

Украинская модель Олеся Стефанко беременна. Для "Мисс Украина-2011" и ее мужа, ІТ-специалиста и предпринимателя из Беларуси Сергея Алисеенко, это второй ребенок.

Радостную новость 33-летняя уроженка Ивано-Франковской области сообщила сама на своей странице в Instagram. Звезда сделала это во время отдыха, а также показала много фото и видео с округлившимся животом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Первенец пары – сын Тео – родился в августе 2020 года. Скоро у мальчика появится братик или сестричка.

Пол малыша Стефанко не раскрыла. Судя по обнародованным кадрам, сейчас королева красоты во втором триместре беременности, однако деталей она не уточнила.

Модель показала подписчикам, как выглядит ее фигура в купальнике. Она также призналась, что ее настроение в последнее время часто меняется. Возлюбленный Олеси связывает это с ее беременностью.

"В последнее время я нахожусь в странной эмоционально глубокой яме. Да как-то так, если уж описывать. Наверное, это все гормоны (любимое объяснение мужа в последнее время моего странного поведения)", – призналась Стефанко в Instagram.

Напомним, что Стефанко встречалась со своим будущим мужем четыре года. Брак пара заключила в 2016 году, устроив шикарный праздник в Италии. После этого пара начала жить в США.

Стефанко показала фигуру во время беременности:

Коротко о знаменитости:

Олеся Стефанко – юрист и модель из Ивано-Франковской области. Родилась 25 июня 1988 года. После завоеваний титулов на нескольких престижных конкурсах красоты работала моделью за границей.

Как писал OBOZREVATEL, 7 января американская модель Эшли Грэм стала мамой двух мальчиков-близнецов. 34-летняя знаменитость, которая вместе с мужем Джастином Ирвином уже воспитывает годовалого сына Айзека, родила дома.