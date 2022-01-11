33-летняя "Мисс Украина-2011" беременна: модель рассказала об "эмоциональной яме" и показала живот

Дарья Дурова
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Модель Олеся Стефанко

Украинская модель Олеся Стефанко беременна. Для "Мисс Украина-2011" и ее мужа, ІТ-специалиста и предпринимателя из Беларуси Сергея Алисеенко, это второй ребенок.

Радостную новость 33-летняя уроженка Ивано-Франковской области сообщила сама на своей странице в Instagram. Звезда сделала это во время отдыха, а также показала много фото и видео с округлившимся животом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Олеся Стефанко беременна
Видео дня

Первенец пары – сын Тео – родился в августе 2020 года. Скоро у мальчика появится братик или сестричка.

Модель беременна вторым ребенком. Первый – сын Тео

Пол малыша Стефанко не раскрыла. Судя по обнародованным кадрам, сейчас королева красоты во втором триместре беременности, однако деталей она не уточнила.

Модель показала подписчикам, как выглядит ее фигура в купальнике. Она также призналась, что ее настроение в последнее время часто меняется. Возлюбленный Олеси связывает это с ее беременностью.

Олеся Стефанко во время второй беременности
Модель показала живот

"В последнее время я нахожусь в странной эмоционально глубокой яме. Да как-то так, если уж описывать. Наверное, это все гормоны (любимое объяснение мужа в последнее время моего странного поведения)", – призналась Стефанко в Instagram.

"Мисс Украина-2011" снова беременна

Напомним, что Стефанко встречалась со своим будущим мужем четыре года. Брак пара заключила в 2016 году, устроив шикарный праздник в Италии. После этого пара начала жить в США.

Олеся и Сергей ждут второго ребенка
Олеся, Сергей и их сын

Стефанко показала фигуру во время беременности:

Олеся вынашивает второго ребенка
Модель объявила о беременности

Коротко о знаменитости:

  • Олеся Стефанко – юрист и модель из Ивано-Франковской области. Родилась 25 июня 1988 года. После завоеваний титулов на нескольких престижных конкурсах красоты работала моделью за границей.

Украинская модель и блогер Олеся Стефанко
Как выглядела фигура Олеси до беременности

Как писал OBOZREVATEL, 7 января американская модель Эшли Грэм стала мамой двух мальчиков-близнецов. 34-летняя знаменитость, которая вместе с мужем Джастином Ирвином уже воспитывает годовалого сына Айзека, родила дома.

33-летняя "Мисс Украина-2011" беременна: модель рассказала об "эмоциональной яме" и показала живот
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