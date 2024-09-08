'Мисс Вселенная 2023' подтвердила слухи об отношениях с бывшим бейсболистом: почему ее избранник беспокоит поклонников

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа подтвердила несколькомесячные слухи об отношениях с бывшим венесуэльским бейсболистом Карлосом Гомесом. Они вместе посетили награждение "Мисс Вселенная Мексика 2024".

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После этого события в Instagram обеих знаменитостей появилось несколько общих фото и романтическая подпись. Это очень ужаснуло поклонников Шейннис Паласиос, вспомнивших агрессивное поведение экс-бейсболиста во время съемок реалити-шоу "Дом знаменитостей 4" (La casa de los famosos 4) и его измену.

Пара поделилась счастливыми романтическими фото, на которых они стоят лицом друг к другу и держатся за руки. На одном из них Карлос Гомес протягивает ладонь к камере, будто закрывая себя с девушкой от лишних глаз.

"И пришла любовь. Одна любовь = одна команда", – похвасталась пара.

В InstaStories мужчина также разместил видео с дефиле "Мисс Вселенной 2023". Он написал, насколько ею гордится, и назвал своим бриллиантом.

Как пишет испанское издание People, Шейннис Паласиос и Карлос Гомес познакомились во время путешествия на самолете. Позже они встретились на мероприятии, организованном одним из крупнейших телеканалов в Испании, и после приятного разговора пошли вместе на ужин.

И хоть влюбленные показывают, настолько они счастливы, фанаты "Мисс Вселенной 2023" озабочены ее отношениями. Они считают, что мужчина будет вести себя ненадлежаще, но многие соглашаются с выбором Паласиос и верят, что она будет чувствовать себя комфортно.

"Я уже вижу ее на терапии".

"Будем надеяться, что этот человек будет относиться к вам так, как вы того заслуживаете, Королева Вселенной".

"Если она счастлива, то и мы счастливы".

"Я надеялась на что-то лучшее для тебя, моя дорогая. Что ж, желаю вам обоим долгой и крепкой любви".

"О, Шей не вышла за рамки скромности, этот мужчина агрессивен и плохой отец... Она нашла бы для себя лучшего мужчину, но все равно".

"Надеюсь, он ценит женщину, которая рядом с ним, а если не ценит, то вы достаточно сильны, чтобы смириться с потерями. А пока, поздравляю вас и наслаждайтесь каждым мгновением, которое вы проживаете".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лана Дель Рэй отреагировала на слухи о своих отношениях с экскурсоводом и "покорителем аллигаторов". Она решила не писать подробные объяснения, а ответила через 2 дня одним словом.

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