'Мисс Украина Вселенная' на откровенном фото показала себя с весом 71 кг: как выглядит Анна Неплях сейчас и как ей удалось похудеть

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2021 года Анна Неплях показала результат своей трансформации. За полгода девушке удалось похудеть на 12 кг.

Этим она поделилась на своей Instagram- странице. Анна рассказала, что решилась худеть, прежде всего, из-за здоровья.

В апреле вес звезды составил 71 кг. Анне нравилась ее форма, она была уверена в себе и получала внимание от мужчин, однако из-за ряда проблем со здоровьем решила что-то менять. "Это не о том, что в любом весе хорошо. Не хорошо, потому что у меня появилась протрузия в пояснице, которую я залечивала два месяца. Давление постоянно скачет. Чрезмерное употребление алкоголя. Питаюсь я правильно, без ограничений, но с тем, что я не люблю жирное, жареное и мучное", – рассказала звезда.

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В период с апреля по октябрь Анне Неплях удалось сбросить более 10 килограмм, сейчас ее вес составляет 59 кг. Для того чтобы похудеть, делится Анна, она полностью отказалась от алкоголя, проработала свое ментальное состояние и не ставила никаких фанатичных ограничений в отношении еды. "Если я чего-то очень хочу - съем. Но сейчас я выбираю пищу, которая заботится обо мне, моей молодости и здоровье. Я не употребляю углеводы", – рассказала Неплях. Сейчас Анна придерживается кето диеты и не употребляет углеводы.

Тем, кто хочет похудеть, знаменитость посоветовала обратить внимание на свое ментальное здоровье. "Не будет головы – не будет тела…", – написала она и добавила, что не следует зацикливаться на количестве сброшенных килограмм. Анна призвала не гнаться за цифрами и выбирать образ жизни, а не диету.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях поделилась, что набрала 9 килограммов с начала полномасштабного вторжения. По словам звезды, чрезмерный аппетит у нее появился из-за стресса на фоне потери безопасности.

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