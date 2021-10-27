'Мисс Украина Вселенная-2021' раскрыла секрет похудения на 12 кг. Видео

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", 27-летняя модель Анна Неплях сбросила 12 кг всего за шесть месяцев благодаря дробному питанию и отказу от углеводов. Секретом похудения она поделилась в интервью Анне Олицкой в программе "Без комплексов".

Неплях призналась, что в один момент просто не смогла видеть свое отражение в зеркале. Весь процесс похудения длился с апреля до октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я поправилась и не могла похудеть. Я отрицала, что это тело не мое. Я смотрела на себя в зеркало, и мне казалось: "Нет, это не я!" Я привыкла видеть себя с 55 кг, а это 65 кг. Я была красивая, пропорциональная, сексуальная, но мой размер стал М вместо S. Я это долгое время отрицала", – сказала мисс, добавив, что через некоторое время смогла себя принять. И помог в этом психолог.

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Похудение не было требованием конкурса. "Мисс Украина Вселенная-2021" решила сбросить вес, поскольку является перфекционисткой.

"Я настолько видела свою цель, что мне было легко худеть. Первые 7 кг очень легко дались. А последние 5 – я видела, что имею цель, иду к ней и хочу ее. Нет, я не перестала есть, просто ела 4-5 раз в день маленькими порциями. Это был белок с овощами без углеводов", – раскрыла она секрет своего похудения.

"Я перфекцинист и люблю выглядеть хорошо, так, чтобы я сама не могла прикопаться к себе. Чтобы не было ничего лишнего. Меня возбуждало, когда я утром свешивалась и видела минус на весах", – добавила Неплях.

Коротко о знаменитости:

Украинская модель Анна Неплях стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". Она родилась в 1994 году в Днепре, высшее образование получила в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. В 2020 году приняла участие в реалити-шоу "Холостяк". Была победительницей конкурса "Мисс Интерконтиненталь Украина-2017".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Неплях раскрыла о себе необычные факты. Она заявила, что любит водку и не стесняется этого, а также рассказала, делала ли пластику, почему принимала участие в романтичном реалити "Холостяк" и многое другое.