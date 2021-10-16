Участница шоу 'Холостяк' победила в конкурсе 'Мисс Украина Вселенная 2021'. Фото

В пятницу вечером, 15 октября, в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel состоялся финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Победительницей стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра, которая ранее участвовала в шоу "Холостяк-10".

Об этом сообщили на станице мероприятия в Instagram. Теперь Неплях будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" уже в декабре этого года.

Обычно это соревнование проходит в США, но в 2021-м году его решили провести в Израиле.

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Стали известны также имена других победительниц, которые боролись за корону и титул самой красивой девушки в Украине. 1-й вице-мисс стала Виктория Апанасенко, 2-й – Неля Попович, 3-й – София Дорчинец, а 4-й вице-мисс – Юлия Семенихина. Всего до финала конкурса красоты дошли 15 девушек из разных городов Украины.

Кто был в жюри конкурса в этом году:

Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр 2020 года;

Анастасия Шухнина – fashion-директор компании Domino;

Иванна Онуфрийчук – телеведущая, актриса и общественный деятель;

Дарья Белодед – украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр;

Ярослав Самойлов – психолог, блогер;

Ольга Компаниец – двукратная чемпионка мира WBPF в категории model physique;

Анна Филимонова – бьюти-эксперт, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная";

Юрий Сугак – главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист с 2008 года, ведущий медиа-тренер.

После победы Анне Неплях устроили фотосессию с короной в кровати. Она лежала в окружении большого количества цветов, а на другом фото – ела бургер.

"Настоящая королева хочет 2 вещи: Снять туфли и съесть бигмак, когда месяц не ел углеводов", – написала Неплях на своей странице в Instagram.

Напомним: Неплях рассказала, что давно хотела принять участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и о том, как она изменилась за последний год.

Ранее OBOZREVATEL писал обо всех 15 девушках, которые прошли в финал конкурса. Все подробности вы найдете в нашем материале по ссылке.