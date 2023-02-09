''Мисс Украина'' раскрыла, как представительница России трусливо отреагировала на вопрос о войне: конфликт начался, когда она захотела фото

28-летняя модель Виктория Апанасенко, представившая Украину на международной сцене конкурса "Мисс Вселенная", рассказала о коротком диалоге с конкуренткой из РФ Анной Линниковой. Во время разговора украинка спросила собеседницу, поддерживает ли она политику Кремля, на что та трусливо промолчала.

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Не имея четкой антивоенной позиции, участница конкурса красоты с РФ отважилась просить Викторию Апанасенко о дружеском фото, на что, конечно, услышала отказ. Об этом модель рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинка призналась, что не планировала общаться с конкурсанткой из РФ, но россиянка сама пошла на контакт.

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было. Конфликт начался, когда "Мисс Россия" приехала и первое что предложила, – сделать дружеское фото. Это было во время завтрака в отеле. Она просто подошла и сказала: "Можем ли мы сделать дружеское фото? Было бы здорово, если бы мы вместе были за мир". Я спросила у нее, поддерживает ли она войну, а она ничего не ответила. Она сказала: "Оргкомитет сказал мне, что было бы хорошо", – вспомнила Виктория Апанасенко.

Не услышав антивоенную политическую позицию, украинка отказала ей в фото и после этого избегала провокаций. Второй раз Линникова сделала попытку сфотографироваться с соперницей из Украины во время совместной фотосессии.

Гражданка РФ подошла к Апанасенко и спросила, можно ли стать возле нее, на что снова получила отказ. Видео инцидента тогда разлетелось по всему миру.

Украинка не считает Линникову плохим человеком, но подчеркнула, что россиянки "не существует для нее" из-за трусливой позиции.

"Я не могу стоять с человеком, не имеющим позиции. Она подошла и спросила: "Можно ли мне стать?" Я сказала: "Нет". Просто мне очень не хотелось стать героиней российской пропаганды", – поделилась модель.

Впоследствии ей пришлось принести извинения оргкомитету за неприятную ситуацию, но организаторы, по словам Апанасенко, ее поняли.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анна Линникова после хейта, который она получает в свой адрес, боится раскрывать свое местоположение. Модель рассказывает, что ей приходят угрозы, поэтому она решила остаться в Америке в целях безопасности.

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